No Vax contro Milva sui social (Di domenica 25 aprile 2021) "Non lo dovevi proprio fare...", a poche ore dalla morte di Milva i no vax hanno scritto post di odio contro la decisione della cantante di vaccinarsi. Milva la rossa, no vax contro la cantante: “Non lo dovevi fare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) "Non lo dovevi proprio fare...", a poche ore dalla morte dii no vax hanno scritto post di odiola decisione della cantante di vaccinarsi.la rossa, no vaxla cantante: “Non lo dovevi fare” su Notizie.it.

Advertising

AntonioIuffredo : @AndreaZani7 @Pazk19 Ah allora parlavi di politica, non di calcio? E fa pace col neurone! Facile facile: l'England… - Green_Rajon : Ieri no Vax in piazza rigorosamente tutti ammassati e senza mascherina. Chissà perché le forze dell'ordine non hann… - nopassvacc : RT @AntonellaBast10: Oggi sanitari a Trieste contro obbligo vaccinale..il TG3 li definisce no mask e no vax... ecco l'etica giornalistica..… - VoceDelTrentino : L’OPI contro i «No Vax»: «Misure contro gli infermieri che hanno partecipato alla manifestazione» - - MistriOscar : @ManuQ24916888 Esatto! Però bisognerebbe usare la Tachipirina contro di loro, basterebbe affermare che: “ se la san… -