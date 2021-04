MotoGP 2021 | il Sachsenring verso quota 10 mila

(Di domenica 25 aprile 2021) Il calendariodel motomondiale non può essere definito stabile. La pandemia regge ancora il gioco, cosa che rende diverse tappe traballanti, soprattutto quelle asiatiche. La Dorna, tuttavia, ha un piano per disputare tutti e i 18 GP, con un occhio di riguardo per le tappe “storiche” del Mugello, di Assen e della Germania. Iltorna nelad ospitare la, e rilancia aprendo le porte al pubblico. L’obiettivo del promoter spagnolo, e degli organizzatori tedeschi, e di spalancare il cancello ad almeno 10spettatori.: Dorna ha un piano per salvare il calendario: quanto è possibile per ilriaprire le tribune? In tempi di Covid, chiedersi se un evento potrà disputarsi a ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ARRIVA ARRIVA EL DIAAAABLO? ?? Super PECCO BAGNAIA in rimonta sul podio I risultati ? - SPRIT_2601 : RT @gponedotcom: Rossi: 'Il 10° titolo? Nel 2006 l'ho buttato, nel 2015 me l'hanno rubato': 'Se smetti all'apice della carriera quello che… - FormulaPassion : #MotoGP | Il membro della Direzione Gara della Dorna ha analizzato gli spunti di discussione sorti dalle prime tre… - FormulaPassion : #MotoGP | Tutti gli orari del GP di Spagna - TimoMotors : RT @gponedotcom: Aleix Espargarò: 'Capirossi nuovo pilota Aprilia! Un giovane talento': Lo spagnolo ha scherzato su Instagram con una foto… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP 2021

Il 48 enne nativo di Castel San Pietro Terme, ha poi passato in rassegna le potenzialità dell'Aprilia: 'La motoè nata alla grande. Aleix Espargarò è stato subito velocissimo sempre e ha portato ...Il Motomondiale sbarca in Andalusia a Jerez per la quarta tappa del, insolitamente non la prima della stagione europea inauguratasi a Portimao in Portogallo. Marc ...podio in carriera in. Il ...Franco Morbidelli, pilota della Petronas, ha parlato della possibilità di correre per il team di Valentino Rossi nei prossimi anni ...L’unico pilota a rimanere con la M1 non aggiornata è stato Franco Morbidelli, anche se è stato il miglior alfiere della casa dei tre diapason nella passata stagione. Valentino Rossi è stato dirottato ...