LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 6-7 7-5, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: lo spagnolo non abdica in una partita immensa e vince il 12° titolo in Catalogna! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Finale VINTA DA Nadal LA CRONACA DELLA SPLENDIDA VITTORIA DI BERRETTINI LE DICHIARAZIONI DI MATTEO BERRETTINI HIGHLIGHTS BERRETTINI-KARATSEV HIGHLIGHTS Nadal-Tsitsipas 19.58 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 19.57 Diamo un’occhiata alle statistiche di una delle sfide più belle del 2021. 242 punti giocati in totale, con lo spagnolo che ne ha vinti 123 (51%) e 119 il greco (49%). Servizio fondamentale in Finale con lo spagnolo che ha perso due volte il servizio, con 11 palle break salvate su 13 chance. Il #5 al mondo ha salvato 8 chance su 12, perdendo quattro volte il servizio. 74% punti vinti con la prima di servizio per Tsitsipas che ha vinto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAVINTA DALA CRONACA DELLA SPLENDIDA VITTORIA DI BERRETTINI LE DICHIARAZIONI DI MATTEO BERRETTINI HIGHLIGHTS BERRETTINI-KARATSEV HIGHLIGHTS19.58 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 19.57 Diamo un’occhiata alle statistiche di una delle sfide più belle del 2021. 242 punti giocati in totale, con loche ne ha vinti 123 (51%) e 119 il greco (49%). Servizio fondamentale incon loche ha perso due volte il servizio, con 11 palle break salvate su 13 chance. Il #5 al mondo ha salvato 8 chance su 12, perdendo quattro volte il servizio. 74% punti vinti con la prima di servizio perche ha vinto ...

Advertising

KaizenMT : RT @NicolaPacchetti: Ho un solo Dio.?????????? #nadal #rafa #rafanadal ?? #barcellona #tsitsipas ?? #live #with #passion ?? #always #believe ? #st… - NicolaPacchetti : Ho un solo Dio.?????????? #nadal #rafa #rafanadal ?? #barcellona #tsitsipas ?? #live #with #passion ?? #always #believe ?… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AtpBarcellona Trionfa Rafa #Nadal, che in #finale piega #Tsitsipas 6-4 6-7 7-5 dopo tre ore e tren… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpBarcellona Si viaggia verso le tre ore e mezza! #Nadal e #Tsitsipas sul 5-5 nel #terzoset! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpBarcellona Superate le tre ore di gioco! #Nadal e #Tsitsipas sul 4-4 nel #terzoset! #live -