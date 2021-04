LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: cinque al comando, c’è Elisa Longo Borghini! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 Straordinaria Marianne Vos! La fuoriclasse neerlandese con il suo passo è riuscita ad accodarsi alle cinque battistrada. 12.24 Ancora la salita non è finita: c’è un altro “scalino” per arrivare a Boncelles. 12.23 Sono rimaste solo in cinque nel drappello al comando! Ha tenuto testa alla grande la nostra Elisa Longo Borghini. 12.22 Si staccano Ludwig e Vos! Si è staccata probabilmente la più veloce in volata. 12.21 In punta di sella Marianne Vos! Anche la fuoriclasse olandese è al gancio. 12.20 CI PROVA LUDWIG ADESSO! 12.20 Progressione micidiale di Van der Breggen che ha aggredito la salita per provare a cuocere a fuoco lento le altre. 12.19 Brillante Elisa Longo Borghini nelle prime tre ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 Straordinaria Marianne Vos! La fuoriclasse neerlandese con il suo passo è riuscita ad accodarsi allebattistrada. 12.24 Ancora la salita non è finita: c’è un altro “scalino” per arrivare a Boncelles. 12.23 Sono rimaste solo innel drappello al! Ha tenuto testa alla grande la nostraBorghini. 12.22 Si staccano Ludwig e Vos! Si è staccata probabilmente la più veloce in volata. 12.21 In punta di sella Marianne Vos! Anche la fuoriclasse olandese è al gancio. 12.20 CI PROVA LUDWIG ADESSO! 12.20 Progressione micidiale di Van der Breggen che ha aggredito la salita per provare a cuocere a fuoco lento le altre. 12.19 BrillanteBorghini nelle prime tre ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: al comando una fuga di sette atleti di cui fa parte anche Lorenzo Rota -… - zazoomblog : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: ci provano tre atlete - #Liegi-Bastogne-Liegi #femminile - infoitsport : DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2021 LIVE - infoitsport : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: gruppo compatto - TuttoQuaNews : RT @Eurosport_IT: Qual è la vostra preferita? ?????? La Liegi-Bastogne-Liegi torna dalle 13.30, seguila LIVE su Eurosport 1 e Eurosport Playe… -