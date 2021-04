LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: iniziata la gara (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Ovviamente subito scatti e controscatti in questi primi chilometri, che saranno durissimi in gruppo. 10.15 La bicicletta di Tadej Pogacar: Guess who is ready for #LBL ?#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/RDfiMMqaMS — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 25, 2021 10.12 Oggi è la 50ma Classica Monumento per Greg van Avermaet. 10.08 Ora un primo tratto di trasferimento, poi il via ufficiale. 10.05 iniziata la gara! 3…2…1… C’est parti ! 3…2…1… Go! #LBL is underway! pic.twitter.com/v5O9NWostc — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 25, 2021 9.57 Parole di Alaphilippe in partenza, il grande favorito. “Il vento può incidere, ma molto più le gambe”. « Le vent va jouer mais ce ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21 Ovviamente subito scatti e controscatti in questi primi chilometri, che saranno durissimi in gruppo. 10.15 La bicicletta di Tadej Pogacar: Guess who is ready for #LBL ?#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/RDfiMMqaMS — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 25,10.12 Oggi è la 50ma Classica Monumento per Greg van Avermaet. 10.08 Ora un primo tratto di trasferimento, poi il via ufficiale. 10.05la! 3…2…1… C’est parti ! 3…2…1… Go! #LBL is underway! pic.twitter.com/v5O9NWostc — Liège--Liège (@LiegeL) April 25,9.57 Parole di Alaphilippe in partenza, il grande favorito. “Il vento può incidere, ma molto più le gambe”. « Le vent va jouer mais ce ...

