"Le riaperture aiutano a limitare la diffusione del Covid": Fedriga a Che tempo che fa, perché è importante ripartire (Di domenica 25 aprile 2021) “Dobbiamo partire dalla riflessione che le riaperture con regole, in questo momento, servano anche a limitare la diffusione del virus”: la pensa così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Secondo lui, le riaperture servono più delle chiusure per un semplice motivo: “Purtroppo l'alternativa alla cena nel ristorante, ho paura che non sia che ognuno rimane a casa propria, ma che ognuno va a casa di amici, dove regole non ci sono”. Fedriga, che a mezzanotte terminerà il periodo di quarantena che è stato costretto a osservare in questo periodo, ha voluto sottolineare anche che la ripartenza di lunedì 26 aprile in gran parte d'Italia, “non è un liberi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “Dobbiamo partire dalla riflessione che lecon regole, in questo momento, servano anche aladel virus”: la pensa così Massimiliano, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa. Secondo lui, leservono più delle chiusure per un semplice motivo: “Purtroppo l'alternativa alla cena nel ristorante, ho paura che non sia che ognuno rimane a casa propria, ma che ognuno va a casa di amici, dove regole non ci sono”., che a mezzanotte terminerà il periodo di quarantena che è stato costretto a osservare in questo periodo, ha voluto sottolineare anche che la ripartenza di lunedì 26 aprile in gran parte d'Italia, “non è un liberi ...

