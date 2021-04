Fosforo: a cosa serve e in quali alimenti si può trovare. (Di domenica 25 aprile 2021) Esistono integratori in commercio per incrementare la sua assunzione giornaliera? IL Fosforo è il secondo minerale più abbondante nel corpo umano. Il suo ruolo all’ interno del nostro organismo è fondamentale, infatti esso serve: A comporre l’ATP; A stabilizzare il pH; Nella contrazione muscolare; Assieme ad altri alimenti serve nella composizione di innumerevoli composti utili all’organismo; La sua concentrazione sanguinea regola direttamente anche la concentrazione del calcio. Il Fosforo gioca un ruolo importante anche per quanto riguarda la nostra concentrazione. La sua assunzione è infatti altamente raccomandata, mediamente un adulto ne deve assumere circa 800-1000 mg giornalmente. Le fonti alimentari in cui esso si trova sono: cereali integrali; semi oleosi; frutta ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Esistono integratori in commercio per incrementare la sua assunzione giornaliera? ILè il secondo minerale più abbondante nel corpo umano. Il suo ruolo all’ interno del nostro organismo è fondamentale, infatti esso: A comporre l’ATP; A stabilizzare il pH; Nella contrazione muscolare; Assieme ad altrinella composizione di innumerevoli composti utili all’organismo; La sua concentrazione sanguinea regola direttamente anche la concentrazione del calcio. Ilgioca un ruolo importante anche per quanto riguarda la nostra concentrazione. La sua assunzione è infatti altamente raccomandata, mediamente un adulto ne deve assumere circa 800-1000 mg giornalmente. Le fonti alimentari in cui esso si trova sono: cereali integrali; semi oleosi; frutta ...

