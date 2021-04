Daydreamer anticipazioni 30 aprile 2021, Huma e Mihriban si azzuffano (Di domenica 25 aprile 2021) Huma si trova in compagni di Selim. La madre di Can nel corso della puntata di Daydreamer del 30 aprile 2021, deciderà di pubblicare un selfie solo per dare fastidio a Mihriban e a quando pare riuscirà nell’intento. Infatti secondo i video, quest’ultima andrà di corsa al ristorante dove si trovano i due per avvertire del pericolo che l’uomo corre frequentandola. Questo però finirà per creare molta tensione tra le due che inizieranno a darsele di santa ragione, creando un vero putiferio. Sanem intanto segue il consiglio di Ceycey e porta Can al rifugio, mettendosi una quantità incredibile del loro profumo. Invece però di stimolare i suoi ricordi, stimolerà il raffreddore. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer censurata! Ecco cosa non avete visto nella soap ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021)si trova in compagni di Selim. La madre di Can nel corso della puntata didel 30, deciderà di pubblicare un selfie solo per dare fastidio ae a quando pare riuscirà nell’intento. Infatti secondo i video, quest’ultima andrà di corsa al ristorante dove si trovano i due per avvertire del pericolo che l’uomo corre frequentandola. Questo però finirà per creare molta tensione tra le due che inizieranno a darsele di santa ragione, creando un vero putiferio. Sanem intanto segue il consiglio di Ceycey e porta Can al rifugio, mettendosi una quantità incredibile del loro profumo. Invece però di stimolare i suoi ricordi, stimolerà il raffreddore. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…censurata! Ecco cosa non avete visto nella soap ...

