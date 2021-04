Come i colori dei cibi influenzano la nostra dieta: la cromoterapia alimentare (Di domenica 25 aprile 2021) Siamo ormai tutti consapevoli che un’alimentazione varia, ricca di frutta e verdura, sia il primo passo per uno stile di vita sano. Non tutti sanno però che anche i colori dei cibi che scegliamo ogni giorno hanno la loro importanza. Ogni colore infatti corrisponde a sostanze specifiche che soddisfano determinati fabbisogni dell’organismo. Ad esempio frutta e verdura verdi sono ricchissime di vitamina C, mentre gli alimenti di colore bianco contengono soprattutto nutrienti Come potassio e selenio. Scopriamo insieme tutti i benefici dei cibi in base alla loro tonalità e lasciamoci ispirare dalla cromoterapia alimentare nel nostro diario alimentare quotidiano. I benefici dei colori dei cibi nell’alimentazione Il colore di un frutto o di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 aprile 2021) Siamo ormai tutti consapevoli che un’alimentazione varia, ricca di frutta e verdura, sia il primo passo per uno stile di vita sano. Non tutti sanno però che anche ideiche scegliamo ogni giorno hanno la loro importanza. Ogni colore infatti corrisponde a sostanze specifiche che soddisfano determinati fabbisogni dell’organismo. Ad esempio frutta e verdura verdi sono ricchissime di vitamina C, mentre gli alimenti di colore bianco contengono soprattutto nutrientipotassio e selenio. Scopriamo insieme tutti i benefici deiin base alla loro tonalità e lasciamoci ispirare dallanel nostro diarioquotidiano. I benefici deideinell’alimentazione Il colore di un frutto o di ...

simonebrunet : RT @badtasteit: È stato con i colori che 30 anni fa #TimBurton trasformò una favola gotica molto semplice in #EdwardManiDiForbice, un film… - Truman1984 : RT @badtasteit: È stato con i colori che 30 anni fa #TimBurton trasformò una favola gotica molto semplice in #EdwardManiDiForbice, un film… - badtasteit : È stato con i colori che 30 anni fa #TimBurton trasformò una favola gotica molto semplice in #EdwardManiDiForbice,… - SoniaLaVera : RT @francescocipe: @rainiero43 @fracaruc Beh che ci creda amo veramente di essere in una democrazia? Domani I comunisti faranno sfilare I l… - Anghel145100261 : @LaStampa Questo è il risultato, sbagliato, dei ???????? colori. Gli ideologizzati della vita, daltonici, campano di… -