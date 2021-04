Addio al Maestro Maurizio Aiello, stimato docente del conservatorio (Di domenica 25 aprile 2021) di Olga Chieffi Nella giornata di ieri è mancato ai vivi il Maestro Maurizio Aiello, già docente del conservatorio “G.Martucci” di Salerno. Un dialogo, questo, che non è affatto terminato sabato sera, poiché si riaccenderà ogni qualvolta un allievo diretto di Maurizio Aiello, oggi docente, porrà tra le mani di un giovanissimo un violino, evocandone, così, l’insegnamento, lo spirito. Maurizio Aiello è un erede della gloriosa scuola napoletana del conservatorio S. Pietro a Maiella con il M° Luigi Schininà. Primo violino dell’orchestra del teatro S. Carlo di Napoli si è formato alla scuola di direttori della fama di Muti, Oren, Accardo, Ughi. Nell’anno 1981 vince il concorso nazionale per la cattedra di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 aprile 2021) di Olga Chieffi Nella giornata di ieri è mancato ai vivi il, giàdel“G.Martucci” di Salerno. Un dialogo, questo, che non è affatto terminato sabato sera, poiché si riaccenderà ogni qualvolta un allievo diretto di, oggi, porrà tra le mani di un giovanissimo un violino, evocandone, così, l’insegnamento, lo spirito.è un erede della gloriosa scuola napoletana delS. Pietro a Maiella con il M° Luigi Schininà. Primo violino dell’orchestra del teatro S. Carlo di Napoli si è formato alla scuola di direttori della fama di Muti, Oren, Accardo, Ughi. Nell’anno 1981 vince il concorso nazionale per la cattedra di ...

Advertising

UlyssesReader : —Eccolo, Almidano Artifoni said in friendly haste. Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro. —Arrivederla, maestro… - Bertolca10 : Nel pomeriggio di Serie A, incrocio sul campo tra Viola e Juve, impegnate anche fuori nelle trattative di mercato.… - lccatt : RT @tatanka_h: No Maestro, non dire addio al calcio liquido! - positanonews : #Condoglianze #Copertina #Cronaca #Necrologi #Rubriche Piano di Sorrento. Addio a Maurizio Aiello maestro di note e… - AMinghetti : RT @tatanka_h: No Maestro, non dire addio al calcio liquido! -