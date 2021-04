Un attimo di respiro il libro di Daniela Ferolla che racconta le sue buone abitudini (Di sabato 24 aprile 2021) Un po’ guida, un po’ diario: il libro di Daniela Ferolla è un invito a prendersi del tempo per se stessi. La conduttrice nei mesi di lockdown che le hanno permesso di avere più tempo da dedicare a questo progetto, ha deciso di scrivere un libro, Un attimo di respiro, per raccontarsi e provare a condividere con gli altri tutto quello che ha imparato in questi anni. In giro per l’Italia, in giro per il mondo ma soprattutto nei piccoli centri che lei ama tanto. Un ritorno alle origini ma anche uno sguardo sul futuro con un mondo che cambia velocemente e che ha dei ritmi così frenetici che ci travolgono. Daniela invece ci invita a prenderci, come lei ha provato a fare, quell’attimo di respiro che può cambiare tutto. Dalle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 aprile 2021) Un po’ guida, un po’ diario: ildiè un invito a prendersi del tempo per se stessi. La conduttrice nei mesi di lockdown che le hanno permesso di avere più tempo da dedicare a questo progetto, ha deciso di scrivere un, Undi, perrsi e provare a condividere con gli altri tutto quello che ha imparato in questi anni. In giro per l’Italia, in giro per il mondo ma soprattutto nei piccoli centri che lei ama tanto. Un ritorno alle origini ma anche uno sguardo sul futuro con un mondo che cambia velocemente e che ha dei ritmi così frenetici che ci travolgono.invece ci invita a prenderci, come lei ha provato a fare, quell’diche può cambiare tutto. Dalle ...

Advertising

Curiosi52907254 : RT @GioiaTeo: Quanti vorrebbero essere sul letto con noi? Stringere le tettone di Gioia, leccarle la fighetta bagnata mentre Teo ti spompin… - thisislanes94 : RT @plumilde: E venne notte in un attimo, nel giorno più breve accelera il cuore, i pensieri s'intrecciano, il respiro si fa fitto. Passa v… - vblackandwhitev : lo dico? lo dico non ho paura della morte ma delle larries accanite, imbarazzanti e che non danno un’attimo di res… - twoxghovts : @CARVL1NA oi nini tesoro tranquilla, ce la farai ora ti fermi un attimo, fai un respiro profondo e poi se ce la fai continui - patvoclo : è la prima volta che mi succede, oltretutto con materie che le facevo in un attimo, però non riesco proprio a conce… -

Ultime Notizie dalla rete : attimo respiro Risorgere... si può Erano tutti incollati alla sua voce, finché Nicholas aveva mandato quell'attimo in frantumi con un '... Il respiro di Alissa si è spezzato. È incapace di muoversi, di pensare. Trema. Sono soli da ...

Diario di un tempo sospeso Fotografie e video ogni volta registravano la mutevolezza della "pittura nell'acqua", l'attimo ... Un segno intorno al quale è lasciato un ampio vuoto o un ampio respiro. Emulsioni prelevate da polaroid ...

Daniela Ferolla, Un attimo di respiro: ritrovare l'armonia con noi e la natura Affaritaliani.it Un attimo di respiro il libro di Daniela Ferolla che racconta le sue buone abitudini “Un attimo di respiro” di Daniela Ferolla, edito daRai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali da giovedì 15 aprile. Daniela Ferolla (1984) è giornalista e conduttrice televisiva. Ne ...

Daniela Ferolla rivela: “Mi imbruttivo per essere presa sul serio” Miss Italia nel 2001 e attuale conduttrice tv di Linea Verde ha scritto un libro intitolato Un attimo di respiro. “Quando ho vinto Miss Italia, nel 2001, il ruolo della donna era diverso da adesso. Se ...

Erano tutti incollati alla sua voce, finché Nicholas aveva mandato quell'in frantumi con un '... Ildi Alissa si è spezzato. È incapace di muoversi, di pensare. Trema. Sono soli da ...Fotografie e video ogni volta registravano la mutevolezza della "pittura nell'acqua", l'... Un segno intorno al quale è lasciato un ampio vuoto o un ampio. Emulsioni prelevate da polaroid ...“Un attimo di respiro” di Daniela Ferolla, edito daRai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali da giovedì 15 aprile. Daniela Ferolla (1984) è giornalista e conduttrice televisiva. Ne ...Miss Italia nel 2001 e attuale conduttrice tv di Linea Verde ha scritto un libro intitolato Un attimo di respiro. “Quando ho vinto Miss Italia, nel 2001, il ruolo della donna era diverso da adesso. Se ...