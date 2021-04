Udinese, infortunio Nestorovski: fissate le visite mediche per l’attaccante (Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie per l’Udinese che domani affronterà il Benevento. infortunio per Ilija Nestorovski come confermato dal tecnico Luca Gotti Brutte notizie per l’Udinese che domani affronterà il Benevento in campionato. infortunio per Ilija Nestorovski come confermato dal tecnico Luca Gotti in conferenza stampa. l’attaccante bianconero non è stato convocato a causa di una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento dei legamenti. «Lunedì Nestorovski sarà visitato a Roma dal prof. Mariani e da lì capiremo l’entità di questo infortunio. A lui faccio un grande in bocca al lupo», queste le parole dell’allenatore dei friulani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie per l’che domani affronterà il Benevento.per Ilijacome confermato dal tecnico Luca Gotti Brutte notizie per l’che domani affronterà il Benevento in campionato.per Ilijacome confermato dal tecnico Luca Gotti in conferenza stampa.bianconero non è stato convocato a causa di una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento dei legamenti. «Lunedìsarà visitato a Roma dal prof. Mariani e da lì capiremo l’entità di questo. A lui faccio un grande in bocca al lupo», queste le parole dell’allenatore dei friulani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Udinese, ansia per le condizioni fisiche di #Nestorovski: lunedì gli esami strumentali - GoalItalia : Distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti ?? Udinese in ansia per Nestorovski ???? - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Lunedì visita specialistica a Roma per l'attaccante dell'#Udinese - Fprime86 : RT @DiMarzio: Lunedì visita specialistica a Roma per l'attaccante dell'#Udinese - DiMarzio : Lunedì visita specialistica a Roma per l'attaccante dell'#Udinese -