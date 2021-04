“Scosse La mia vita a cuore libero” | il primo libro di Gianluca Gazzoli

(Di sabato 24 aprile 2021) Dal 13 aprile è in libreria, e negli store digitali, “. La mia”, esordio nella letteratura di, noto deejay, conduttore televisivo e radiofonico(Getty Images)Il 13 aprile è uscito “. La mia”, prima fatica letteraria diin cui il noto deejay, conduttore televisivo e radiofonico nonché videomaker si mette a nudo rivelando per la prima volta le aritmie ventricolari che lo affliggono da quando aveva 15 anni e spiegando come la terapia lo aiuti a vivere sempre al massimo per coronare i suoi sogni: LEGGI ANCHE –> Morta Milva: la ...

CapuanoNator : S’io credesse che mia risposta fosse A persona che mai tornasse al mondo, Questa fiamma staria senza piu scosse. #Isles - sophiesuph : solitudine e di non poter cambiarlo indicava il periodo più brutto della mia vita. Non ero ancora capace di capire… - DanteBot2021 : Inf. 27: '«S’i’ credesse che mia risposta fosse / a persona che mai tornasse al mondo, / questa fiamma staria sanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Scosse mia

Corriere della Sera

Infine, Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deeya, pronto a raccontare i suoi problemi di salute e del suo libro '- lavita a cuore libero'.Speaker in radio e in tv, Gianluca Gazzoli è in libreria con il suo primo romanzo,. Lavita a cuore libero (Mondadori, Viva Voce). Serviva un intero libro, quelle pagine bianche su cui gettare il seme nero dell'inchiostro per raccontarsi a luci spente. Senza microfoni, ...Dal 13 aprile è in libreria, e negli store digitali, "Scosse. La mia vita a cuore libro", esordio nella letteratura di Gianluca Gazzoli ...Forza Italia: «Noi garantisti, ci aspettiamo anche gli alleati» La Lega: «Anche Montignoso e Carrara siano parte civile» ...