Sassuolo-Sampdoria, Berardi: “Felice per il gol, ancor di più per il risultato. Europa League? Abbiamo un obiettivo” (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante neroverde, Domenco Berardi.A margine del successo del Mapei Stadium, Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro la Sampdoria grazie a un suo gol in rovesciata che ha regalato il successo - il quarto consecutivo - alla compagine neroverde allenata dal tecnico Roberto De Zerbi.VIDEO Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi: “Quagliarella top, ma vi dico una cosa. Europa League? Rispondo così”"La Samp ci ha chiuso tutti gli spazi interni, siamo stati bravi a muovere velocemente il pallone e a cercare qualche verticalizzazione. Sono contento per il gol, ma soprattutto per il risultato: ci tenevamo a vincere, volevamo tenere il passo e mettere pressione a chi è ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante neroverde, Domenco.A margine del successo del Mapei Stadium, Domenico, attaccante del, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro lagrazie a un suo gol in rovesciata che ha regalato il successo - il quarto consecutivo - alla compagine neroverde allenata dal tecnico Roberto De Zerbi.VIDEO, De Zerbi: “Quagliarella top, ma vi dico una cosa.? Rispondo così”"La Samp ci ha chiuso tutti gli spazi interni, siamo stati bravi a muovere velocemente il pallone e a cercare qualche verticalizzazione. Sono contento per il gol, ma soprattutto per il: ci tenevamo a vincere, volevamo tenere il passo e mettere pressione a chi è ...

