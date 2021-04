Recovery, verso l’intesa sulla proroga del Superbonus al 2023. Di Maio: “I fondi saranno stanziati in un prossimo provvedimento” (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo ore di tensione, la via d’uscita per arrivare all’accordo politico sul Recovery plan è stata individuata. E sarà ufficializzata durante il cdm sul Piano di ripresa e resilienza, rinviato prima da venerdì a sabato mattina e poi, ancora, al pomeriggio. Il Movimento 5 Stelle, ideatore del Superbonus 100% per i lavori di efficientamento energetico, e Forza Italia, che sostiene la misura in chiave di ripresa dell’economia, chiederanno al premier Mario Draghi di impegnarsi ufficialmente a inserire la proroga al 2023 nella prossima legge di Bilancio o in un alto provvedimento. “Come ha detto il Ministro dell’Economia Daniele Franco, nei prossimi provvedimenti verranno stanziati i fondi“, scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo ore di tensione, la via d’uscita per arrivare all’accordo politico sulplan è stata individuata. E sarà ufficializzata durante il cdm sul Piano di ripresa e resilienza, rinviato prima da venerdì a sabato mattina e poi, ancora, al pomeriggio. Il Movimento 5 Stelle, ideatore del100% per i lavori di efficientamento energetico, e Forza Italia, che sostiene la misura in chiave di ripresa dell’economia, chiederanno al premier Mario Draghi di impegnarsi ufficialmente a inserire laalnella prossima legge di Bilancio o in un alto. “Come ha detto il Ministro dell’Economia Daniele Franco, nei prossimi provvedimenti verranno“, scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di...

