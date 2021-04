Pnrr, no a modifiche per superbonus, fondi a settembre (Di sabato 24 aprile 2021) Non ci saranno modifiche al capitolo superbonus 110% nel Recovery plan, ma la questione della proroga, con le coperture per l'estensione a tutti fino al 2023, saranno affrontate in sede di prossima ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Non ci sarannoal capitolo110% nel Recovery plan, ma la questione della proroga, con le coperture per l'estensione a tutti fino al 2023, saranno affrontate in sede di prossima ...

Advertising

Dtm2008Micaela : @TeresaBellanova @UnRiformisti Notizie del mes? Sul Ponte di Messina? Vi bastano 2 giorni per visionare, discutere… - ottovanz : RT @DaniSbrollini: Con l'approvazione del #PNRR abbiamo un vero progetto di rilancio per l'Italia e rappresenta una bella notizia per il Pa… - pary1977 : RT @DaniSbrollini: Con l'approvazione del #PNRR abbiamo un vero progetto di rilancio per l'Italia e rappresenta una bella notizia per il Pa… - nicolasslazio : RT @DaniSbrollini: Con l'approvazione del #PNRR abbiamo un vero progetto di rilancio per l'Italia e rappresenta una bella notizia per il Pa… - GCucKit : RT @DaniSbrollini: Con l'approvazione del #PNRR abbiamo un vero progetto di rilancio per l'Italia e rappresenta una bella notizia per il Pa… -