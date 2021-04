Più Leonardo in Germania. Mulè spiega perché la scelta è strategica (Di sabato 24 aprile 2021) Leonardo ha annunciato la stipula di un’intesa per l’acquisizione del 25,1% di Hensoldt, leader in Germania nel campo della sensoristica, con ambizioni in crescita tra robotica e sicurezza cibernetica. L’operazione ha incassato il sostegno del governo italiano. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha espresso “soddisfazione” per l’acquisizione, per la quale era intervenuto personalmente con il ministro tedesco dell’Economia Peter Altmaier. Un’intesa “molto positiva”, ha twittato il ministro della Difesa, il dem Lorenzo Guerini: “Eccellente operazione condotta dall’azienda italiana che va nella direzione della cooperazione europea che sosteniamo nel settore della Difesa”, ha aggiunto il numero uno di Palazzo Baracchini che martedì sarà ospite con l’omologa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer del nuovo appuntamento di Strategic ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021)ha annunciato la stipula di un’intesa per l’acquisizione del 25,1% di Hensoldt, leader innel campo della sensoristica, con ambizioni in crescita tra robotica e sicurezza cibernetica. L’operazione ha incassato il sostegno del governo italiano. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha espresso “soddisfazione” per l’acquisizione, per la quale era intervenuto personalmente con il ministro tedesco dell’Economia Peter Altmaier. Un’intesa “molto positiva”, ha twittato il ministro della Difesa, il dem Lorenzo Guerini: “Eccellente operazione condotta dall’azienda italiana che va nella direzione della cooperazione europea che sosteniamo nel settore della Difesa”, ha aggiunto il numero uno di Palazzo Baracchini che martedì sarà ospite con l’omologa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer del nuovo appuntamento di Strategic ...

