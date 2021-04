Muore per Covid a 10 anni, è una delle vittime più giovani in Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Il Covid ha ucciso una bambina di 10 anni a Genova, una delle vittime più giovani in Italia. L'ospedale, in una nota, ha specificato che la piccola era un soggetto fragile. Originaria di Crema, era ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) Ilha ucciso una bambina di 10a Genova, unapiùin. L'ospedale, in una nota, ha specificato che la piccola era un soggetto fragile. Originaria di Crema, era ...

Advertising

fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - Tommasolabate : Grazie a @nelloscavo per non spegnere mai la luce. Nell’indifferenza, dentro quell’acqua si muore ancora. - ilpost : Immaginatevi di possedere un quadro che pensate valga circa 1500 euro, per poi scoprire che è di Caravaggio. Anzi,… - laprovinciacr : Bimba di #Crema fragile muore per Covid - mareluna69 : RT @fanpage: La bimba, tra le più giovani del Covid in Italia, era un soggetto fragile. -