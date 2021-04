Morta a 81 anni Milva, la pantera di Goro (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' Morta all'età di 81 anni, nella sua casa di Milano di via Serbelloni, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva.La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi, da tempo era lontana dalle scene, era conosciuta anche con il soprannome di la pantera di Goro, sua città natale. Con oltre 50 anni di carriera tra musica e teatro alle spalle, protagonista della scena musicale degli anni '70 e oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo, Milva è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. Partecipa al Festival di Sanremo 1961, nel quale arriva terza con “Il mare nel cassetto”. L'anno dopo è seconda con “Tango italiano”, che arriva in prima posizione nella classifica dei 45 giri. Alla fine degli anni Sessanta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – E'all'età di 81, nella sua casa di Milano di via Serbelloni, Maria Ilva Biolcati, in arte.La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi, da tempo era lontana dalle scene, era conosciuta anche con il soprannome di ladi, sua città natale. Con oltre 50di carriera tra musica e teatro alle spalle, protagonista della scena musicale degli'70 e oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo,è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. Partecipa al Festival di Sanremo 1961, nel quale arriva terza con “Il mare nel cassetto”. L'anno dopo è seconda con “Tango italiano”, che arriva in prima posizione nella classifica dei 45 giri. Alla fine degliSessanta ...

Advertising

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - Corriere : Morta Milva, la «Rossa» della canzone italiana aveva 81 anni - Paesedellanima : RT @Angela300564201: Corriere della Sera: Morta Milva, la cantante aveva 81 anni. - Lorychan_95 : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… -