Laura Boldrini operata per un tumore raro: «Devo ringraziare una mia amica» (Di sabato 24 aprile 2021) Laura Boldrini che tumore ha? La donna racconta la brutta esperienza del tumore, dopo l’intervento eseguito all’ospedale Rizzoli di Bologna. «Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico», ha detto al “Corriere della Sera” l’ex presidente della Camera dei deputati. leggi anche l’articolo —> Laura Boldrini in ospedale: “Mi opero, ho paura ma anche grande fiducia” Laura Boldrini che tumore ha? «Devo ringraziare un’amica» «Mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L’osso ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021)cheha? La donna racconta la brutta esperienza del, dopo l’intervento eseguito all’ospedale Rizzoli di Bologna. «una miache ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico», ha detto al “Corriere della Sera” l’ex presidente della Camera dei deputati. leggi anche l’articolo —>in ospedale: “Mi opero, ho paura ma anche grande fiducia”cheha? «un’» «Mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L’osso ...

Advertising

79_Alessio : RT @romatoday: Laura Boldini: 'Operata per un sarcoma al femore, un raro tumore. Non sarà una passeggiata' - CronacaSocial : ?? #Boldrini: “Salvata da un’amica, grazie a lei ho scoperto il tumore”. LE SUE PAROLE ?? - infoitinterno : Laura Boldrini lascia l'ospedale dopo l'intervento: il post su Facebook - infoitinterno : Laura Boldrini dopo l'intervento al femore, 'un'amica mi ha salvato dal tumore' - PiramideRossa : Ecco l’intervista che la Presidente Laura Boldrini ha rilasciato al Corriere della Sera in cui parla della sua mala… -