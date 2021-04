Inter, Zhang trova i soldi e arriva a Milano la prossima settimana (Di sabato 24 aprile 2021) Il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe vicino all’accordo con due fondi e la prossima settimana sarà a Milano Steven Zhang è pronto a tornare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter dovrebbe atterrare a Milano la prossima settimana, tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile, e già il 9 maggio dovrebbe essere a San Siro per il match con la Sampdoria dove i nerazzurri potrebbero festeggiare lo scudetto. Niente quarantena quindi, perché gli basterà presentare tampone negativo vista al natura lavorativa del viaggio. Un ritorno in Italia che lo vedrà impegnato moltissimo sia dal punto di vista dei rinnovi che da quello prettamente economico. Zhang avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Il presidente dell’Stevensarebbe vicino all’accordo con due fondi e lasarà aStevenè pronto a tornare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’dovrebbe atterrare ala, tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile, e già il 9 maggio dovrebbe essere a San Siro per il match con la Sampdoria dove i nerazzurri potrebbero festeggiare lo scudetto. Niente quarantena quindi, perché gli basterà presentare tampone negativo vista al natura lavorativa del viaggio. Un ritorno in Italia che lo vedrà impegnato moltissimo sia dal punto di vista dei rinnovi che da quello prettamente economico.avrebbe ...

