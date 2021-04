Il video di Grillo come il processo per stupro trasmesso dalla Rai 40 anni fa: oltraggio alla vittima (Di sabato 24 aprile 2021) Dal 1979 ad oggi sono passati più di 40 anni ma lo stereotipo della donna complice, della donna che “ci sta”, che “se l’è cercata”, che da vittima diventa accusata, è sempre in agguato quando c’è una denuncia per stupro. Cosa accadde nel 1979? Lo ricorda il Corriere della sera: la Rai mandò in onda il documentario “processo per stupro“. Riguardava una ragazza di 18 anni, Fiorella, che aveva denunciato i suoi quattro violentatori. L’avevano attirata in una casa a Nettuno promettendole un lavoro come segretaria e poi avevano abusato di lei. Al processo al tribunale di Latina gli accusati sostennero che volevano pagare la ragazza. Che c’era consenso. La madre di uno dei violentatori affermò che il figlio voleva solo divertirsi. L’avvocato di uno degli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Dal 1979 ad oggi sono passati più di 40ma lo stereotipo della donna complice, della donna che “ci sta”, che “se l’è cercata”, che dadiventa accusata, è sempre in agguato quando c’è una denuncia per. Cosa accadde nel 1979? Lo ricorda il Corriere della sera: la Rai mandò in onda il documentario “per“. Riguardava una ragazza di 18, Fiorella, che aveva denunciato i suoi quattro violentatori. L’avevano attirata in una casa a Nettuno promettendole un lavorosegretaria e poi avevano abusato di lei. Alal tribunale di Latina gli accusati sostennero che volevano pagare la ragazza. Che c’era consenso. La madre di uno dei violentatori affermò che il figlio voleva solo divertirsi. L’avvocato di uno degli ...

