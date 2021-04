“Il mio cuore è rotto”. Grave lutto per Cristiano Malgioglio, in lacrime per la sua perdita (Di sabato 24 aprile 2021) Ovviamente, una volta che si è diffusa la triste notizia tutti gli italiani si sono stretti al dolore della famiglia, tra cui il suo caro amico e collega Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, infatti, sui social ha manifestato tutta la sua amarezza per la triste perdita. Il cantautore siciliano ha dedicato un post sul suo account persona Instagram alla Pantera di Goro, scrivendo anche queste dolorose parole: “Oggi il mio cuore è rotto”. Purtroppo nella serata di venerdì è venuta a mancare uno dei pilastri della musica italiana. La cantante Maria Ilva Biolcati, conosciuta col nome d’arte Milva è venuta a mancare all’età di 81 anni nella sua casa di Milano. La professionista, stando alle prime informazioni, da anni lottava contro una patologia (Alzheimer) che le ha fatto perdere pian piano l’uso ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 aprile 2021) Ovviamente, una volta che si è diffusa la triste notizia tutti gli italiani si sono stretti al dolore della famiglia, tra cui il suo caro amico e collega. Quest’ultimo, infatti, sui social ha manifestato tutta la sua amarezza per la triste. Il cantautore siciliano ha dedicato un post sul suo account persona Instagram alla Pantera di Goro, scrivendo anche queste dolorose parole: “Oggi il mio”. Purtroppo nella serata di venerdì è venuta a mancare uno dei pilastri della musica italiana. La cantante Maria Ilva Biolcati, conosciuta col nome d’arte Milva è venuta a mancare all’età di 81 anni nella sua casa di Milano. La professionista, stando alle prime informazioni, da anni lottava contro una patologia (Alzheimer) che le ha fatto perdere pian piano l’uso ...

