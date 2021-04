Flash mob Colli Aminei, Ruotolo: “Creare Comitati di liberazione da camorra” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“È inaccettabile e pericoloso ciò che accaduto ai Colli Aminei. Manifestare oggi con un Flash mob significa dare un segnale importante non solo per il quartiere ma per tutta la città. Siamo tutti Bianca e attendiamo l’esito delle indagini. La bomba esplosa alle nove e mezza di sera davanti al suo negozio, solo per un miracolo non ha provocato feriti. Poteva passare chiunque a quell’ora. C’è l’esigenza di fare squadra, di mettere insieme società civile, istituzioni, forze politiche. Stiamo vivendo una fase preoccupante, di effervescenza criminale, da Fuorigrotta ai quartieri di Napoli Est, fino ai Colli Aminei. Pochi giorni fa una ragazza di 25 anni è stata colpita da una ‘stesa’ senza dimenticare ciò che è accaduto a Torre Annunziata. Bianca, gli abitanti dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“È inaccettabile e pericoloso ciò che accaduto ai. Manifestare oggi con unmob significa dare un segnale importante non solo per il quartiere ma per tutta la città. Siamo tutti Bianca e attendiamo l’esito delle indagini. La bomba esplosa alle nove e mezza di sera davanti al suo negozio, solo per un miracolo non ha provocato feriti. Poteva passare chiunque a quell’ora. C’è l’esigenza di fare squadra, di mettere insieme società civile, istituzioni, forze politiche. Stiamo vivendo una fase preoccupante, di effervescenza criminale, da Fuorigrotta ai quartieri di Napoli Est, fino ai. Pochi giorni fa una ragazza di 25 anni è stata colpita da una ‘stesa’ senza dimenticare ciò che è accaduto a Torre Annunziata. Bianca, gli abitanti dei ...

