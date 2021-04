Festa della Mamma: le proposte coloratissime di Primark (Di sabato 24 aprile 2021) La Festa della Mamma generalmente è un tripudio di fiori e cioccolatini. Perché, per alternare il “dolce” al “fresco”, non donare un bel capo della collezione primavera/estate di Primark? Qualcosa di leggero, colorato, freschissimo, da indossare durante tutta la bella stagione. Oppure un accessorio, sempre griffato Primark, che attiri l’attenzione, che accenda la fantasia di chi lo indossa. Tra le proposte per la Festa della Mamma del colosso low cost ce ne sono alcune che mettono di buonumore proprio per le nuance scelte. Come il tailleur “bermuda”, composto da un blazer destrutturato rosa antico e pantaloni al ginocchio in tinta morbidi e glam. L’insieme è “stiloso” perfetto anche per una lunga giornata in ufficio ... Leggi su velvetmag (Di sabato 24 aprile 2021) Lageneralmente è un tripudio di fiori e cioccolatini. Perché, per alternare il “dolce” al “fresco”, non donare un bel capocollezione primavera/estate di? Qualcosa di leggero, colorato, freschissimo, da indossare durante tutta la bella stagione. Oppure un accessorio, sempre griffato, che attiri l’attenzione, che accenda la fantasia di chi lo indossa. Tra leper ladel colosso low cost ce ne sono alcune che mettono di buonumore proprio per le nuance scelte. Come il tailleur “bermuda”, composto da un blazer destrutturato rosa antico e pantaloni al ginocchio in tinta morbidi e glam. L’insieme è “stiloso” perfetto anche per una lunga giornata in ufficio ...

