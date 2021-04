Espansione patch di aprile sul Samsung Galaxy Note 8 | adesso in UK

(Di sabato 24 aprile 2021) L’aggiornamento di sicurezza di2021 continua ad espandersi sul8. Se, fino a qualche giorno fa, la release era localizzata in tutta l’America Latina,siamo lieti di annunciarvi che l’upgrade ha decisamente aumentato il proprio ritmo, essendo stato rilasciato anche nel Regno Unito. Come riportato da ‘SamMobile‘, il modello che ha compiuto questo passaggio corrisponde a quello contrassegnato dal product-code ‘SM-N950F‘, spinto dal processore Exynos 8895 (ovvero la versione internazionale). I proprietari del8 con sede nel Regno Unito possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento di sicurezza di2021 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Informazioni sul ...

Advertising

Danilo_Siro : @AndreaInterNews Con il FFP hanno rilasciato una patch fatta male anziché lavorare su un'espansione fatta bene, per… - bethesda_it : Manca esattamente una settimana all'aggiornamento 'Pronti e Carichi' di #Fallout76! Con questa patch arriverà: ? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Espansione patch

OptiMagazine

... semplificando l'o l'upgrade della rete. I dispositivi eero si possono combinare e ... con eero gli aggiornamenti software offrono ledi sicurezza, le correzioni di bug e gli update ...... permettendo ai giocatori di avviare il download dellasu PS4 e PS5 qualche giorno prima. ...due grossi team si sfideranno per sopravvivere all'interno di zone radioattive in costante. ...Si tratta di una patch massiva, che va a sistemare i tanti ... l'integrazione ufficiale della traduzione italiana in questa espansione. Baldur's Gate: Siege of Dragonspear è la prima espansione ...Assassin's Creed Valhalla: anche l'espansione L'Ira dei Druidi ha subito ... Si tratta comunque di elementi differenti da patch e hotfix urgenti che seguono procedure diverse, con priorità ...