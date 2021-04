Diventare un artista (Di sabato 24 aprile 2021) Poco più di un lustro fa, mi fu chiesto per la prima volta di effettuare una docenza in una scuola di scrittura. Ebbi da ponderare: essendomi formato in una rivista autoprodotta, essendo cresciuto nel mito degli scrittori iconoclasti, nemici di tutto e tutti ma soprattutto dei maestri, temevo che accettare avrebbe potuto costituire un tradimento dei miei ideali di gioventù. Conclusi che non si poteva insegnare a scrivere, ma che si poteva insegnare a pensare come uno scrittore, e questo portai in aula. Funzionò, al punto che da quelle lezioni è nato anche un libriccino, piuttosto fortunato, uscito l’anno scorso per minimum fax. Ero tuttavia convinto che questo principio valesse solo per l’arte letteraria, in virtù del suo fondarsi sulla lettura: l’insegnamento delle singole tecniche è inutile perché a scrivere bene si impara, in ultimo, solo leggendo molto, leggendo bene, rileggendo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Poco più di un lustro fa, mi fu chiesto per la prima volta di effettuare una docenza in una scuola di scrittura. Ebbi da ponderare: essendomi formato in una rivista autoprodotta, essendo cresciuto nel mito degli scrittori iconoclasti, nemici di tutto e tutti ma soprattutto dei maestri, temevo che accettare avrebbe potuto costituire un tradimento dei miei ideali di gioventù. Conclusi che non si poteva insegnare a scrivere, ma che si poteva insegnare a pensare come uno scrittore, e questo portai in aula. Funzionò, al punto che da quelle lezioni è nato anche un libriccino, piuttosto fortunato, uscito l’anno scorso per minimum fax. Ero tuttavia convinto che questo principio valesse solo per l’arte letteraria, in virtù del suo fondarsi sulla lettura: l’insegnamento delle singole tecniche è inutile perché a scrivere bene si impara, in ultimo, solo leggendo molto, leggendo bene, rileggendo ...

Diventare un artista

