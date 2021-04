Covid, morto storico imprenditore balneare (Di sabato 24 aprile 2021) Se ne è andata un'altra colonna portante del litorale pisano. Una figura storica dei balneari, imprenditore con il mare nel sangue. Manlio Giannessi, anima del bagno Lido di Tirrenia, non ce l'ha ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 aprile 2021) Se ne è andata un'altra colonna portante del litorale pisano. Una figura storica dei balneari,con il mare nel sangue. Manlio Giannessi, anima del bagno Lido di Tirrenia, non ce l'ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Covid, morto storico imprenditore balneare Ieri sera si è spento all'ospedale Versilia dove era stato trasferito nelle ultime settimane dopo un difficile e lungo ricovero nel reparto Covid del Santa Chiara dove era stato curato anche con la ...

Covid: un morto e 45 nuovi contagiati in Valle d'Aosta

Covid, morto storico imprenditore balneare Storico titolare del Bagno Lido, debilitato dal Covid e dalle due brutali rapine subite di recente nella sua villa. Curato coi monoclonali, ma il fisico ha ceduto ...

