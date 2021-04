Convocati Sassuolo per De Zerbi: tre assenze pesanti per De Zerbi (Di sabato 24 aprile 2021) Convocati Sassuolo: le scelte del tecnico Roberto De Zerbi in vista del match contro la Sampdoria per la 33a giornata di Serie A Il Sassuolo affronterà la Sampdoria i nel corso della 33a giornata del campionato di Serie A, in programma stasera alle 20.45 al Mapei. Non riesce a recuperare dall’infortunio Giacomo Raspadori, costretto al forfait. Assenti anche Filippo Romagna, Francesco Caputo e Lukas Haraslin. L’elenco completo stilato dal tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi. Portieri: Pegolo, Consigli, Turati Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli Attaccanti: Boga, Berardi, Karamoko, Samele, Oddei, Defrel L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021): le scelte del tecnico Roberto Dein vista del match contro la Sampdoria per la 33a giornata di Serie A Ilaffronterà la Sampdoria i nel corso della 33a giornata del campionato di Serie A, in programma stasera alle 20.45 al Mapei. Non riesce a recuperare dall’infortunio Giacomo Raspadori, costretto al forfait. Assenti anche Filippo Romagna, Francesco Caputo e Lukas Haraslin. L’elenco completo stilato dal tecnico degli emiliani Roberto De. Portieri: Pegolo, Consigli, Turati Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli Attaccanti: Boga, Berardi, Karamoko, Samele, Oddei, Defrel L'articolo proviene da Calcio News ...

