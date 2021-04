Col numero di maggio - A richiesta il dossier QProve Citycar (Di sabato 24 aprile 2021) I migliori test dei nuovi modelli adatti alla città, pubblicati su Quattroruote nel corso del 2020 e del 2021: è quanto propone il dossier QProve Citycar, disponibile con il numero di maggio a 2,90 euro in più. Il volume, di 112 pagine, esamina e mette a confronto numerose cittadine e compatte: tra queste troviamo la Honda Jazz, la Dacia Sandero, le Fiat Nuova 500 e Panda, la Lancia Ypsilon, le Toyota Yaris e Aygo, la Ford Fiesta, la Honda e, la Hyundai i10, la Mazda2, le Opel Corsa e Corsa-e, la Renault Clio, la Suzuki Swift, le Volkswagen Up! e Polo. Il dossier QProve Citycar è proposto anche Digital Edition all'interno dello sfogliatore di Quattroruote, nella sezione Speciali, al prezzo di 1,99 euro per gli acquirenti della singola ... Leggi su quattroruote (Di sabato 24 aprile 2021) I migliori test dei nuovi modelli adatti alla città, pubblicati su Quattroruote nel corso del 2020 e del 2021: è quanto propone il, disponibile con ildia 2,90 euro in più. Il volume, di 112 pagine, esamina e mette a confrontose cittadine e compatte: tra queste troviamo la Honda Jazz, la Dacia Sandero, le Fiat Nuova 500 e Panda, la Lancia Ypsilon, le Toyota Yaris e Aygo, la Ford Fiesta, la Honda e, la Hyundai i10, la Mazda2, le Opel Corsa e Corsa-e, la Renault Clio, la Suzuki Swift, le Volkswagen Up! e Polo. Ilè proposto anche Digital Edition all'interno dello sfogliatore di Quattroruote, nella sezione Speciali, al prezzo di 1,99 euro per gli acquirenti della singola ...

