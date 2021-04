Ballardini vittoria importante, cammino straordinario (Di sabato 24 aprile 2021) Il Genoa torna a vincere in casa dopo oltre due mesi e lo fa in uno scontro diretto fondamentale. Soddisfatto a fine gara il tecnico Ballardini. "E' stata una vittoria importante per il nostro ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Il Genoa torna a vincere in casa dopo oltre due mesi e lo fa in uno scontro diretto fondamentale. Soddisfatto a fine gara il tecnico. "E' stata unaper il nostro ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballardini vittoria Ballardini vittoria importante, cammino straordinario Il Genoa torna a vincere in casa dopo oltre due mesi e lo fa in uno scontro diretto fondamentale. Soddisfatto a fine gara il tecnico Ballardini. "E' stata una vittoria importante per il nostro obiettivo che però non abbiamo ancora raggiunto e per questo da domani inizieremo a pensare alla prossima gara - ha dichiarato il tecnico ...

Genoa, Ballardini: 'Futuro? Prima finiamo al meglio la stagione' GENOVA - Davide Ballardini , allenatore del Genoa , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria, per 2 - 0, dei suoi ragazzi contro lo Spezia : "Il Genoa ha fatto un grande primo tempo con pressione, ...

