Avviato un nuovo studio di fase 3 sulle terapie per il Covid-19

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Undi3 per testare la sicurezza e l’efficacia delleper-19 ha iniziato a iscrivere i pazienti ricoverati con casi potenzialmente letali di-19, compresi quelli con insufficienza respiratoria acuta. Loè supportato da due componenti del National Institutes of Health, del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e del National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), e fa parte del partenariato pubblico-privato NIH Accelerating-19 Treatment Interventions and Vaccines (ACTIV). Loclinico randomizzato, condotto in doppio cieco e controllato con placebo, si chiama ACTIV-3 Critical Care. Inizierà testando lo Zyesami, una formulazione di acetato di aviptadil, ...