WhatsApp si aggiorna ancora in Beta e introduce una feature attesa da tanti (Di venerdì 23 aprile 2021) Il team di sviluppatori di WhatsApp Beta in questi giorni è a dir poco scatenato e nelle scorse ore ha rilasciato la versione 2.21.9.4 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 23 aprile 2021) Il team di sviluppatori diin questi giorni è a dir poco scatenato e nelle scorse ore ha rilasciato la versione 2.21.9.4 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp si aggiorna ancora in Beta e introduce una feature attesa da tanti - jexnel : Ma che palle Whatsapp che ti aggiorna le chat quando CI ENTRI - PeterTingle___ : Io ancora sul tram per tornare a casa dall'uni e mia sorella che mi aggiorna su whatsapp con i video del daytime di sta sera la amo - togone76 : RT @ispazio: WhatsApp si aggiorna con due novità per gli utenti iPhone - tecnoandroidit : Telegram aggiorna le chat vocali, ecco perché batte WhatsApp senza problemi - Telegram sta continuando pian piano… -