Uomini e donne, Giacomo: conta più il bacio o la mamma?

Che cosa è accaduto tra Giacomo Czerny e le sue corteggiatrici Martina e Carolina? Il tronista di Uomini e donne ha fatto due passi enormi verso di loro, presentando all'una la propria mamma e baciando l'altra. Ma alla fine entrambe restano destabilizzate. Critico Gianni Sperti. A Uomini e donne è stata la volta di Giacomo Czerny: il tronista dal lungo ciuffo biondo finisce al centro dello studio, di fronte

