The Last of Us Parte II vs Hades ai D.I.C.E. Awards 2021: ecco tutti i vincitori (Di venerdì 23 aprile 2021) The Last of Us Parte II è stato battuto da Hades che ha dominato i DICE Awards 2021 portandosi a casa 5 premi, compreso il Game of the Year. Ghost of Tsushima si è aggiudicato 4 premi, mentre il titolo di Naughty Dog due premi. Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Dreams si sono aggiudicati un premio a testa. Hades di Supergiant, dunque, continua la corsa e si aggiudica altri importanti riconoscimenti. Il titolo si è portato a casa il GOTY ai BAFTA, all'SXSW e ai The Gayming Awards. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Theof UsII è stato battuto dache ha dominato i DICEportandosi a casa 5 premi, compreso il Game of the Year. Ghost of Tsushima si è aggiudicato 4 premi, mentre il titolo di Naughty Dog due premi. Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Dreams si sono aggiudicati un premio a testa.di Supergiant, dunque, continua la corsa e si aggiudica altri importanti riconoscimenti. Il titolo si è portato a casa il GOTY ai BAFTA, all'SXSW e ai The Gayming. Leggi altro...

Advertising

riwhite_v : @Xelalanana the last one tho asdfghjklskskskskssk - G_IDLEITALIA : È uscito il Prologue:The Witch Queen per la canzone per UNIVERSE 'Last Dance'! Ricorda di utilizzare l'hastag… - Ssss4r4 : THE LAST EPISODE??? NO AO NON L’ACCETTO - hyuckiesoul : no ma come the last episode datemi subito la seconda stagione di winformation - DolceFede2 : @mindfulknowing La pandemia finirà con la morte dell'ultimo coglione The pandemic wave will end when the last idio… -