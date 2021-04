Rousseau si stacca dal M5S | “Oggi siamo a terra | ma ci rialzeremo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 aprile 2021) “L’Associazionecambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile”. È quanto si legge in un post dell’Associazionesul Blog delle Stelle. La scissione è dunque in atto. L’ultimatum di Davide Casaleggio, in cui chiede al Movimento di versare 450 mila euro all’Associazione, non ha trovato sponde nei 5 stelle. È solo l’inizio dello scisma che porterà i grillini a emanciparsi dalla piattaforma nata ancor prima del Movimento. “In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame trae il Movimento così come indicato ...