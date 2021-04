**Pil: S&P, in Italia +4,7% nel 2021 e +4,2% nel 2022** (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - S&P prevede che l'economia Italiana registrerà una crescita del pil del 4,7% nel 2021 e del 4,2% nel 2022, riflettendo le misure di bilancio, i fondi stanziati dall'Ue, la ripresa dei consumi privati ??con l'accelerazione delle vaccinazioni. Lo rende noto l'agenzia di rating che ha confermato il rating dell'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - S&P prevede che l'economiana registrerà una crescita del pil del 4,7% nele del 4,2% nel 2022, riflettendo le misure di bilancio, i fondi stanziati dall'Ue, la ripresa dei consumi privati ??con l'accelerazione delle vaccinazioni. Lo rende noto l'agenzia di rating che ha confermato il rating dell'

