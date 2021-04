Oscar 2021 | Steven Yeun entra nel cast dei presentatori

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021)si unirà aldell’ensemble previsto per i 93 °®, come hanno annunciato oggi i produttori dello spettacolo Jesse Collins, Stacey Sher eSoderbergh. Gliandranno in onda domenica 25 aprile sulla ABC.-Chi ha dato l’annuncio? “Sorpresa! Siamo così entusiasti di dare il benvenuto anella troupe e lui completa il nostrodegli. No, davvero, è questo”, hanno detto Collins, Sher e Soderbergh. ILa formazione precedentemente annunciata include Riz Ahmed, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan ...