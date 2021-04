Operazione antidroga tra Bergamo e Cagliari | 4 in manette

Advertising

statodelsud : Operazione antidroga nel Reatino: 14 misure cautelari - Pino__Merola : Operazione antidroga nel Reatino: 14 misure cautelari - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Operazione antidroga nel Reatino: 14 misure cautelari - SkyTG24 : Operazione antidroga nel Reatino: 14 misure cautelari - Rietilife : VIDEO - Maxi operazione antidroga dei Carabinieri a Rieti, in azione anche Nucleo Elicotteri. Provvedimenti anche p… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga

IL GIORNO

Bergamo, 23 aprile 2021 -tra la Sardegna e la Lombardia: beni per circa 1 milione di euro sono stati sequestrati dai carabinieri. Sono quattro sardi i destinatari del provvedimento disposto dal gip di ...RIETI -'Sabinianum' dei Carabinieri di Rieti contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono 14 le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Rieti: 8 arresti ed altre 6 misure cautelari ...Insieme a due compari (riusciti a defilarsi ed in fase di identificazione) aveva organizzato nei pressi del famoso civico 121 di via Capo Passero, in passato oggetto di numerose operazioni antidroga ...Bergamo, 23 aprile 2021 - Operazione antidroga tra la Sardegna e la Lombardia: beni per circa 1 milione di euro sono stati sequestrati dai carabinieri. Sono quattro sardi i destinatari del ...