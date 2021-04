Liverpool | Klopp | “La nuova formula della Champions non mi piace”

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Non è sempre possibile aggiungere altre partite. È bello che laSuper League non sia più un argomento, ma laLeague non è un granché”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Jürgensulla riformaLeague studiata dalla Uefa. “Ci sono più partite. Qual è il motivo di questaLeague? I soldi…non ho idea di come dovremmo gestire questi match extra“, ha aggiunto l’allenatore tedesco in conferenza stampa.è stato uno dei tecnici del panorama europeo a dichiararsi contrari al progettoSuperlega, torneo parallelo alla Uefa formato da dodici club ma subito naufragato. ...

Jurgen, tecnico del, ha trattato a lungo il tema della Superlega in conferenza stampa: le sue parole Jurgen, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa trattando a più ...Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Mirror , Jurgenvuole assolutamente portare Kalvin Phillips al. Il centrocampista del Leeds Utd di Bielsa e della nazionale inglese sostituirebbe Wijnaldum , che partirà a zero quest'estate.Tra questi il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoMercatoWeb.com: "Le uniche persone che non vengono mai interpellate sono gli allenatori, i giocatori, i ...Queste le dichiarazioni del tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp sulla riforma della Champions League studiata dalla Uefa. “Ci sono più partite. Qual è il motivo di questa nuova Champions League? I ...