“La laurea sarà valida come esame di Stato per essere abilitati”: la riforma annunciata dall’ultima bozza del Recovery plan (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche la “riforma delle lauree abilitanti” trova spazio nelle “missioni” del Recovery plan italiano, secondo l’ultima bozza. “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni – si legge nel testo -, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati”. Quello che al momento non è noto è se la riforma sarà già all’interno del piano di recupero o se il piano darà un indirizzo. Non è noto nemmeno quali professioni saranno interessate dalla riforma e se l’abilitazione darà diritto all’iscrizione automatica agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche la “delle lauree abilitanti” trova spazio nelle “missioni” delitaliano, secondo l’ultima. “Laprevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni – si legge nel testo -, rendendo l’dicoincidente con l’di, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte deiti”. Quello che al momento non è noto è se lagià all’interno del piano di recupero o se il piano darà un indirizzo. Non è noto nemmeno quali professioni saranno interessate dallae se l’abilitazione darà diritto all’iscrizione automatica agli ...

