La Dacia Arena di Udine diventa un hub vaccinale (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Udinese scende in campo per i vaccini. Il club bianconero metterà a disposizione gli ambienti della Curva Nord della Dacia Arena per la campagna vaccinale anti-covid avviata da Confindustria Udine. Il club bianconero ha voluto rispondere presente offrendo il proprio stadio, e nello specifico la Curva Nord, come centro unico per Udine e provincia per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) L’se scende in campo per i vaccini. Il club bianconero metterà a disposizione gli ambienti della Curva Nord dellaper la campagnaanti-covid avviata da Confindustria. Il club bianconero ha voluto rispondere presente offrendo il proprio stadio, e nello specifico la Curva Nord, come centro unico pere provincia per L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Udinese | La Dacia Arena diventa un hub vaccinale - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: La Dacia Arena di Udine diventa un hub vaccinale - sportli26181512 : #Notizie #Stadi La Dacia Arena di Udine diventa un hub vaccinale: L’Udinese scende in campo per i vaccini. Il club… - CalcioFinanza : La Dacia Arena di Udine diventa un hub vaccinale - Mediagol : #Coronavirus, la lodevole iniziativa dell'Udinese: la 'Dacia Arena' si trasforma in un hub vaccinale -