Ida Platano e Armando Incarnato insieme? Lei: “Non escludo nulla” (Di venerdì 23 aprile 2021) La dama Ida Platano, tornata a Uomini e donne da poco, non esclude di dare una seconda possibilità al cavaliere Armando Incarnato Ida PlatanoIda Platano è da poco tornata a Uomini e donne ma la sua presenza si è subito fatta notare. Dopo aver archiviato definitivamente la sua relazione con Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di darsi una nuova possibilità e magari conoscere la sua anima gemella. In una recente intervista, ha ammesso di aver trovato da casa molto interessante il cavaliere Luca, ma allo stesso tempo non ha escluso di “riprendere” la frequentazione con Armando Incarnato. Ida Platano è tornata a Uomini e donne Ida Platano si è detta pronta a tornare a Uomini e donne e a concedersi una nuova ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021) La dama Ida, tornata a Uomini e donne da poco, non esclude di dare una seconda possibilità al cavaliereIdaIdaè da poco tornata a Uomini e donne ma la sua presenza si è subito fatta notare. Dopo aver archiviato definitivamente la sua relazione con Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di darsi una nuova possibilità e magari conoscere la sua anima gemella. In una recente intervista, ha ammesso di aver trovato da casa molto interessante il cavaliere Luca, ma allo stesso tempo non ha escluso di “riprendere” la frequentazione con. Idaè tornata a Uomini e donne Idasi è detta pronta a tornare a Uomini e donne e a concedersi una nuova ...

Advertising

IsaeChia : Ida Platano parla di come reagirebbe se Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornassero a #UominieDonne - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. L’ex corteggiatore Simone Bolognesi annuncia di stare pensando di tornare in studio… - zazoomblog : Uomini e Donne: Simone Bolognesi torna per Ida Platano? - #Uomini #Donne: #Simone #Bolognesi - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano felice: “Quanto è bello tornare a casa e…” - infoitcultura : Uomini e Donne: Simone Bolognesi pronto a tornare per corteggiare Ida Platano -