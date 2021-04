Effetto-Draghi e sponda Bce: il giudizio del rating non fa più paura (Di venerdì 23 aprile 2021) I tempi in cui, complice una non secondaria attenzione della stampa nazionale, i giudizi delle agenzie di rating internazionali erano attesi in Italia come vere e proprie ordalie, prove del nove decisive per la stessa sopravvivenza del sistema-Paese sembrano oggigiorno lontanissimi. Eppure non più tardi dell’era del governo gialloverde una narrazione spesso a senso unico propendeva per l’idea di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 23 aprile 2021) I tempi in cui, complice una non secondaria attenzione della stampa nazionale, i giudizi delle agenzie diinternazionali erano attesi in Italia come vere e proprie ordalie, prove del nove decisive per la stessa sopravvivenza del sistema-Paese sembrano oggigiorno lontanissimi. Eppure non più tardi dell’era del governo gialloverde una narrazione spesso a senso unico propendeva per l’idea di InsideOver.

