Delitti di Caivano | a che punto sono le vicende processuali sulla morte di Antonio Giglio e Fortuna Loffredo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 2013 il piccolo comune di, alle porte di Napoli, è diventato noto a livello nazionale per via didrammatiche, violente e scabrose. Il piccolo“Nino”, di appena 4 anni quell’anno era “caduto” dal balcone di casa sua al settimo piano del complesso popolare Parco Verde, “per vedere un elicottero”, stando alle dichiarazioni della madre Marianna Fabozzi. L’anno successivo,di 6 anni è stata scaraventata dallo stesso piano dello stesso stabile. Sembrano due tragici incidenti separati, ma la verità è ben diversa. Il presunto assassino diè stato arrestato 4 anni dopo: è Raimondo Caputo, che dal carcere accusa l’ex moglie Marianna Fabozzi dell’omicidio di Nino.di ...

Thesocialpost.it

Dal 2013 il piccolo comune di Caivano, alle porte di Napoli, è diventato noto a livello nazionale per via di vicende drammatiche, violente e scabrose. Il piccolo Antonio "Nino" Giglio, di appena 4 ...