Daydreamer anticipazioni: Sanem non si arrende e dà a Can il suo libro per aiutarlo a ricordare (Di venerdì 23 aprile 2021) Daydreamer, anticipazioni: Can si è ripreso dall’incidente; grazie a Sanem tutti hanno ripreso a lavorare nella vecchia sede della “Fikri Harika”, ma il fotografo non si ricorda più della fidanzata! Anche Aziz aiuta Can a ricordare Alla “Fikri Harika”, Aziz e Huma (che poi l’ex marito manda via) aiutano Can a riambientarsi in ufficio e a ricordare quello che è successo. Il giovane crede che quello sia l’ufficio del padre (Sanem gli aveva detto che era il capo), ma lui gli racconta della sua malattia e di averlo lasciato a dirigere l’azienda, perché è dovuto andare a Cuba a curarsi. Ora sta bene, ma ha deciso di lasciare definitivamente la gestione al figlio, che dà essere selvaggio e giramondo quale era, non è molto convinto. Come andrà? Sanem e gli altri decidono che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 aprile 2021): Can si è ripreso dall’incidente; grazie atutti hanno ripreso a lavorare nella vecchia sede della “Fikri Harika”, ma il fotografo non si ricorda più della fidanzata! Anche Aziz aiuta Can aAlla “Fikri Harika”, Aziz e Huma (che poi l’ex marito manda via) aiutano Can a riambientarsi in ufficio e aquello che è successo. Il giovane crede che quello sia l’ufficio del padre (gli aveva detto che era il capo), ma lui gli racconta della sua malattia e di averlo lasciato a dirigere l’azienda, perché è dovuto andare a Cuba a curarsi. Ora sta bene, ma ha deciso di lasciare definitivamente la gestione al figlio, che dà essere selvaggio e giramondo quale era, non è molto convinto. Come andrà?e gli altri decidono che ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2021 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 23 aprile: Can e Sanem hanno un incidente - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: Sanem non si arrende e dà a Can il suo libro per aiutarlo a ricordare - ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni 26 aprile: Sanem cambia look per far tornare la memoria a Can - zazoomblog : Beautiful Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 23 aprile - #Beautiful #DayDreamer: #anticipazioni -