ATP Barcellona, Jannik Sinner: “Forse Rublev era stanco. Devo accettare i momenti difficili della partita” (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner non si ferma più e con grande autorevolezza batte il n.7 del mondo Andrey Rublev nei quarti di finale dell’ATP di Barcellona (Spagna). Una prestazione di grande rilievo al cospetto di un giocatore, magari un po’ stanco per i tanti impegni dell’ultimo periodo, ma che alla fine della fiera negli ultimi 20 mesi aveva vinto più match di tutti. Per questa ragione, il riscontro di questo confronto è molto importante per la crescita dell’altoatesino, costretto soprattutto nel secondo set a gestire dei momenti difficili, quando più volte si è visto recuperare da una situazione di vantaggio. Il 6-2 7-6 (6) in 1 ora e 38 minuti di partita ha sorriso a Jannik che, quindi, attende il nome del vincitore ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)non si ferma più e con grande autorevolezza batte il n.7 del mondo Andreynei quarti di finale dell’ATP di(Spagna). Una prestazione di grande rilievo al cospetto di un giocatore, magari un po’per i tanti impegni dell’ultimo periodo, ma che alla finefiera negli ultimi 20 mesi aveva vinto più match di tutti. Per questa ragione, il riscontro di questo confronto è molto importante per la crescita dell’altoatesino, costretto soprattutto nel secondo set a gestire dei, quando più volte si è visto recuperare da una situazione di vantaggio. Il 6-2 7-6 (6) in 1 ora e 38 minuti diha sorriso ache, quindi, attende il nome del vincitore ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - ItaliaTeam_it : SEMIFINALE! ? Jannik Sinner batte Andrey Rublev 6-2 7-6 nel torneo ATP 500 di Barcellona! RT #ItaliaTeam! ??… - Eurosport_IT : La partita perfetta di Jannik Sinner! L'azzurro batte Rublev in 2 set e si regala la semifinale a Barcellona! ????????… - Ruggero1991 : RT @tvdellosport: ?? ATP BARCELLONA, SINNER IN SEMIFINALE Inarrestabile Jannik #Sinner che ha battuto, con il punteggio di 6-2 7-6 Andrej #… - Marty_lobby : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? -