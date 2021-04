Sonia Bruganelli | post tenerissimo | “Adottati subito” | spettacolo vero!

Advertising

MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - IsolaDeiFamosi : Chi non vorrebbe Sonia Bruganelli sull'#Isola??? - MediasetPlay : Chi non vorrebbe Sonia Bruganelli sull'#Isola??? - infoitcultura : Sonia Bruganelli e la domanda provocatoria su Barbara D'Urso - infoitcultura : Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli hanno litigato? Paolo Bonolis di “mezzo” -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Dopo l'intervista di Kumar , è stata ospite del programma la moglie di Paolo Bonolis ,, alla quale Zorzi ha domandato come avesse reagito alla notizia dei ascolti di 'Avanti un altro'...Ciliegina sulla torta? Chiedere a, moglie di Paolo Bonolis , un commento sugli ascolti di Avanti un altro rispetto a quelli di Live Non è la d'Urso ma senza successo.Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato un post tenerissimo sul suo account Instagram: "Adottati subito" ...Avanti un altro: chiusura anticipata? Il format di “Avanti un altro”, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo Salvo variazioni del palinsesto… Leggi ...