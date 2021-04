Simone Giannelli | il pallavolista lancia il suo primo manuale a fumetti sul volley

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Edito da BeccoGiallo uscirà oggi, 22 aprileè una delle certezze della Nazionale italiana e dell‘Itas Trentino. Il regista italiano ha realizzato un’altra piccola impresa con il suodella pallavolo, un libro aedito da BeccoGiallo. Unper i più piccoli che spiega in maniera trasversale il mondo delcercando di avvicinare i bambini a quello che è il secondo sport più praticato in Italia ma che soprattutto è il suo sport L’alzatore, che specifica di non aver voluto che il progetto diventasse una autobiografica, guiderà i let- tori alla scoperta di uno sport in continua ascesa, raccontandone le regole, le curiosità e i campioni che hanno fatto la storia, ma soprattutto soffermandosi sui ...