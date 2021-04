Programmi TV di stasera | giovedì 22 aprile 2021 Su Rete4 Paolo Del Debbio discute con Flavio Briatore il ‘caso Grillo’

(Di giovedì 22 aprile 2021)DelRai1, ore 21.25. Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani - 1^ Tv Serie Tv. Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Nell’episodio dal titolo Tanatosi, una ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto importante riguardo Francesco e deve prendere decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia. Proprio mentre un anello dimenticato mette il commissario in una posizione difficile con ...

zazoomblog : Programmi TV di stasera giovedì 22 aprile 2021. Su Rete4 Paolo Del Debbio discute con Flavio Briatore il ‘caso Gril… - dfarias88 : RT @RaiDue: Quali cambiamenti ci sono stati con il #GovernoDraghi sulla gestione di economia e sanità? Il parere di @ricolfi_luca @Fondazio… - infoitcultura : Stasera in tv programmi oggi 21 aprile 2021: su Rai 1 21 aprile torna Alberto Angela con Ulisse - Maria_Paulucci : Qualcuno ha ancora il coraggio di dire che la puntata di stasera di #chilhavisto è “noiosa”? Sempre che abbia senso… - ResiStefano : RT @raimovie: 'Steno aveva uno sguardo umoristico sulla vita. La sua produzione racconta la storia dell'Italia'. Stasera, alle 22.50, a #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

Tutto si complica quando, a poco dal blitz, il maresciallo scopre qualcosa su Fulvio che proprio non si aspettava? Kingsman: Secret Service: il Filmin Tv su Rai Movie alle 21.10 (Thriller, ......45 - Uno Mattina 17:05 - La Vita in Diretta 23:40 - Porta a Porta Raidue 10:00 - Tg2 Italia 21:00 - Tg2 Post Raitre 08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre Rete 4 07:05 -Italia 20:30 -...L’opinionista, che segue da vicino le vicende legate al club giallorosso, ci presenta il match in programma alle 18.30 La Roma è stata fin qui autrice di un discreto campionato, raggiungendo però la s ...E' il giorno di un ritorno in tv, quello di ogg i giovedì 22 aprile 2021. Tornano infatti le storie di femminicidio ...